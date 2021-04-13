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"Дымил всю дорогу". По Бишкеку ездит неисправный автобус

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- Виктория Гунгер
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Житель Бишкека Эркин Саданбеков прислал в редакцию VB.KG видео, на которое попал столичный общественный транспорт, а в частности, автобус №6.

По словам Саданбекова, видео снято 11 апреля около 15:30. Автобус маршрута номер 6 поворачивает с улицы Ахунбаева на Юнусалиева.

- Этот автобус дымил всю дорогу, двигаясь по улице Ахунбаева. Зачем выпускают в рейс неисправный городской транспорт? - задался вполне резонным вопросом Эркин Саданбеков.

И это, пожалуй, все, что нужно знать об экологической борьбе в столице и о работе служб мэрии по проверке технического состояния транспорта, выходящего на линию...


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URL: https://www.vb.kg/399587
Теги:
мэрия, экология, Бишкек, Кыргызстан, общественный транспорт
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