"Дымил всю дорогу". По Бишкеку ездит неисправный автобус

Житель Бишкека Эркин Саданбеков прислал в редакцию VB.KG видео, на которое попал столичный общественный транспорт, а в частности, автобус №6.

По словам Саданбекова, видео снято 11 апреля около 15:30. Автобус маршрута номер 6 поворачивает с улицы Ахунбаева на Юнусалиева.

- Этот автобус дымил всю дорогу, двигаясь по улице Ахунбаева. Зачем выпускают в рейс неисправный городской транспорт? - задался вполне резонным вопросом Эркин Саданбеков.

И это, пожалуй, все, что нужно знать об экологической борьбе в столице и о работе служб мэрии по проверке технического состояния транспорта, выходящего на линию...