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Оперативники нашли в доме пенсионера внушительный арсенал оружия

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- Екатерина Улитина
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В доме местного жителя Аксыйского района Джалал-Абадской области оперативники межрегионального управления СКМ обнаружили внушительный арсенал оружия и боеприпасов. Кроме того, в жилище находились шкуры, занесенных в Красную книгу, рысей и вещество, предположительно, наркотики растительного происхождения.

По данным пресс-службы МВД оперативники получили информацию о готовящейся сделке по нелегальной продаже огнестрельного оружия. Выяснилось, что неизвестный мужчина пытается наладить канал сбыта боевого огнестрельного оружия и ищет покупателей.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, было начато досудебное расследование по статье 253 ч.2 "Незаконный оборот оружия, боеприпасов" УК Кыргызской Республики.

7 апреля 2021 года в ходе выполнения следственных действий примерно в 09.30 часов в г. Кербен Жалал-Абадской области оперативники МРУ остановили автомашину марки "Мицубиси", за рулем которой находился житель Аксыйского района Д.Р. 1971 года рождения, подозреваемый в торговле оружием.

При досмотре указанного автомобиля в салоне было обнаружено огнестрельное оружие - карабин СКС калибра 7.62 мм. В рамках досудебного производства проводились также обысковые мероприятия по месту проживания второго подозреваемого, жителя Аксыйского района Д.Э 1951 года рождения.

По полученным данным во время обыска в доме был обнаружен целый арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов: карабин СКС, 2 единицы мелкокалиберной винтовки ТОЗ-8, 2 единицы гладкоствольного оружия 16 и 12 калибров, а также пневматическое оружие и различные детали боевого оружия. Обнаружены и изъяты различные виды боеприпасов: 30 шт патронов калибра 7.62 мм., 50 шт. патронов калибра 5.45 мм., 37 шт. патронов от мелкокалиберной винтовки, более 40 патронов 16 и 12 калибра, свыше 140 гильз и порох. Разрешительные документы имелись только на одно оружие.

Кроме этого в доме обнаружены две шкуры ценных диких животных - рыси, занесенной в Красную книгу, на которую охота запрещена. Также обнаружены другие вещества - предположительно наркотики растительного происхождения. По ним также назначены экспертизы.

Всего в результате проведенной работы оперативники межрегионального управления изъяли 7 единиц огнестрельного оружия и различные детали, более 160 патронов различного калибра, свыше 140 гильз и порох. По изъятому оружию назначены соответствующие экспертизы.

В настоящее время Следственной службой МВД (г.Ош) ведутся дальнейшие следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/399591
Теги:
Джалал-Абадская область, оружие, Кыргызстан, МВД
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