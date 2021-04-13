Семен Уралов: Референдум нельзя рассматривать как точку выхода из кризиса

Несмотря на формальную поддержку большинства, президент КР Садыр Жапаров оказался в непростой ситуации. Главный вызов, который стоят перед новым президентом - как привлечь на свою сторону не только электоральное, но и подлинное большинство общества. Об этом заявил российский политолог Семен Уралов.

Он напомнил, что в Кыргызстане завершился референдум о новой Конституции. Её поддержали 80% избирателей. По новой конституции КР станет супер-президентской республикой. Президент будет обладать сверхполномочиями и объединит пост президента и премьер-министра.

Однако явка на референдуме составила чуть более 30% - сторонники президентской формы правления составляют 80% явившихся избирателей, но всего лишь 20% граждан КР.

- Политическая конфигурация довольно интересна. Молчаливое большинство просто проигнорировала эти изменения. В дальнейшем это большинство станет ресурсом для формирования антипрезидентских настроений при условии, что меньшинство начнёт разочаровываться. Если кыргызские начальники расслабятся, фантазируя, что их действительно поддерживает абсолютное большинство граждан - нас может ждать очередной цикл, когда внутри элит сформируется заговор против президентской власти, как это было с Акаевым и Бакиевым, - считает Уралов.

По словам политолога РФ, молчаливое большинство первый год будет наблюдать.

- Поэтому прошедший референдум нельзя рассматривать как точку выхода из кризиса. Это лишь первый шаг, за которым должны последовать решительные действия, - добавил он.