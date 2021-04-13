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В США ученик открыл стрельбу в школе. Его застрелили полицейские

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Один человек погиб и один полицейский получил ранение в результате стрельбы, произошедшей в школе Austin-East Magnet High School города Ноксвилла, штат Теннесси.

Как сообщается на сайте бюро расследований штата, днем 12 апреля сотрудники правоохранительных органов получили сигнал о вооруженном человеке в учебном заведении. Прибыв на место происшествия, полицейские обнаружили подозреваемого, закрывшегося в школьном туалете. Они потребовали, чтобы он вышел и сдался, но тот ответил отказом. Когда полиция вошла в туалет, подозреваемый открыл стрельбу. Его застрелили ответным огнем.

В убитом опознали одного из учащихся школы. Его имя не называется.

В результате стрельбы один из полицейских был госпитализирован с ранением, не представляющим угрозу для жизни.

По информации полиции Ноксвилла, по итогам инцидента для дальнейшего расследования был задержан один человек.

С начала 2021 года это уже пятый инцидент со стрельбой в Ноксвилле, в котором гибнут местные школьники, отмечает The New York Times.

Источник: meduza.io


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URL: https://www.vb.kg/399598
Теги:
стрельба, США, школа
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