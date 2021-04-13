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Садыр Жапаров: Кыргызстан останется приверженным идеям свободы, демократии

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- Виктория Гунгер
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Садыр Жапаров сегодня, 13 апреля, встретился с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министром иностранных дел Швеции Анн Линде, которая совершает турне по странам Центральной Азии, сообщает пресс-служба президента КР.

Обсуждены вопросы укрепления двустороннего взаимодействия в различных сферах и приоритеты сотрудничества на ближайшую перспективу.

Глава государства выразил готовность к тесному и взаимовыгодному сотрудничеству с ОБСЕ, а также со Швецией на двусторонней основе.

Президент остановился на последних общественно-политических процессах в стране, знаменующих начало завершения "переходного периода", отметив стабилизацию внутриполитической ситуации.

Садыр Жапаров подчеркнул роль международных наблюдателей в проведении выборных мероприятий в стране.

По его словам, что согласно новой редакции Конституции, вся ответственность ложится на главу государства, и выразил уверенность в том, что ее принятие укрепит порядок в стране, гарантирует ее дальнейшее развитие.

Президент также остановился на сотрудничестве с ОБСЕ, назвав Организацию важной площадкой для равноправного диалога по вопросам безопасности и сотрудничества.

Жапаров отметил совершенствование отечественного избирательного процесса в качестве эффективного примера сотрудничества с Организацией.

Также он подчеркнул конструктивную работу Управления Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств в рамках проектов по совершенствованию механизмов и инструментов межнациональной политики в Кыргызстане.

Садыр Жапаров сказал, что Кыргызстан останется приверженным идеям свободы, демократии и безопасности на территории ОБСЕ, подтвердив полную приверженность страны принципам и обязательствам Организации.

Вместе с этим президент Садыр Жапаров подчеркнул важность развития двустороннего и многостороннего сотрудничества со Швецией, выразив заинтересованность в ее опыте по борьбе с коррупцией и расширении сотрудничества в области экологии и защиты окружающей среды.

Действующий председатель ОБСЕ Анн Линде отметила, что Кыргызстан является очень ценным партнером и страной-участницей, с которой Организация намерена продолжить взаимодействие.

Отметив, что вопросы гендерного равенства и роли женщины в становлении мира и стабильности играют большую роль и являются приоритетными для ОБСЕ, Анн Линде поздравила Кыргызстан, как одну из первых стран в регионе, которая приняла План действий по реализации Резолюции Совета Безопасности ООН о роли женщин в обеспечении мира и безопасности, а также ввела 30%-ную квоту для них на местных выборах.

Вместе с этим она подчеркнула, что вопросы охраны окружающей среды также являются приоритетными в деятельности Организации и проинформировала о намерениях принять в текущем году Министерскую Декларацию о климате и его влиянию на безопасность, выразив надежду на поддержку Кыргызстана данной инициативы.

Анн Линде обратила внимание на важность укрепления совместного сотрудничества Кыргызстана и Европейского Союза, что также является основой для упрочения кыргызско-шведских двусторонних отношений.

В заключении Президент Садыр Жапаров заверил, что Кыргызстан всегда открыт и готов к дальнейшему плодотворному взаимодействию с ОБСЕ.


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URL: https://www.vb.kg/399599
Теги:
ОБСЕ, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
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