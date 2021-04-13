Чемпионат мира по боксу: Сегодня на ринг выйдут два кыргызстанца

В Кельце (Польша) сегодня, 13 апреля, стартует чемпионат мира по боксу среди юниоров.
В состав команды из Кыргызстана вошли 9 спортсменов под руководством тренеров Данияра Төлөгөн уулу и Райымжана Мирбакиева.
В первый соревновательный день чемпионата мира пройдут 11 поединков. В ринг выйдут два кыргызстанца.
Начало поединков в 21:00 по бишкекскому времени.
Состав пар спортсменов из Кыргызстана
13 апреля
До 56 кг, 1/16 финала
Арзак Бабиров (Азербайджан) - Максат Жусупов
До 69 кг, 1/32 финала
Мухамед Багиев - Русланас Залис (Литва)
14 апреля
До 49 кг, 1/16 финала
Анвар Ходжиев - Дмитрий Пащенко (Украина)
15 апреля
До 52 кг, 1/8 финала
Жакшылык Тилек уулу - соперник не определен
До 60 кг, 1/16 финала
Асхат Култаев - Артур Соловьев (Молдова)
16 апреля
До 81 кг, 1/16 финала
Бакыт Токтосун уулу - Петар Лижесевич (Черногория)
Свыше 91 кг, 1/8 финала
Эржан Толкун улуу - Ахмет Сенол (Турция)
До 75 кг, 1/16 финала
Ислам Тургунов - Нурислом Исмоилов (Узбекистан)
До 64 кг, 1/16 финала
Жанторо Ташиев - Стефан Камович (Сербия).
Источник: sport.akipress.org