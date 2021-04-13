Чемпионат мира по боксу: Сегодня на ринг выйдут два кыргызстанца

В Кельце (Польша) сегодня, 13 апреля, стартует чемпионат мира по боксу среди юниоров.

В состав команды из Кыргызстана вошли 9 спортсменов под руководством тренеров Данияра Төлөгөн уулу и Райымжана Мирбакиева.

В первый соревновательный день чемпионата мира пройдут 11 поединков. В ринг выйдут два кыргызстанца.

Начало поединков в 21:00 по бишкекскому времени.

Состав пар спортсменов из Кыргызстана

13 апреля

До 56 кг, 1/16 финала

Арзак Бабиров (Азербайджан) - Максат Жусупов

До 69 кг, 1/32 финала

Мухамед Багиев - Русланас Залис (Литва)

14 апреля

До 49 кг, 1/16 финала

Анвар Ходжиев - Дмитрий Пащенко (Украина)

15 апреля

До 52 кг, 1/8 финала

Жакшылык Тилек уулу - соперник не определен

До 60 кг, 1/16 финала

Асхат Култаев - Артур Соловьев (Молдова)

16 апреля

До 81 кг, 1/16 финала

Бакыт Токтосун уулу - Петар Лижесевич (Черногория)

Свыше 91 кг, 1/8 финала

Эржан Толкун улуу - Ахмет Сенол (Турция)

До 75 кг, 1/16 финала

Ислам Тургунов - Нурислом Исмоилов (Узбекистан)

До 64 кг, 1/16 финала

Жанторо Ташиев - Стефан Камович (Сербия).

Источник: sport.akipress.org