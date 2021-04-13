Кыргызстан представлен на международной продовольственной выставке

Международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо – 2021" проходит в Москве с 12 по 16 апреля. Участие в ней принимают и товаропроизводители из Кыргызстана.

Эта выставка, как заявляют ее организаторы, - крупнейший в России и Восточной Европе международный форум такого профиля. И является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков (включая алкоголь). Вместе с тем, на "Продэкспо" представлено продовольствие со всего мира: от базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль, кошер, экзотические продукты.

В нынешнем году в выставке, организуемой уже в 28-й раз, принимают участие 1650 компаний из 38 государств. В специальных выставочных ангарах общей площадью 85 тысяч квадратных метров установлены тематические павильоны и национальные экспозиции. Работают 30 салонов, ожидается, что на "Продэкспо" посетят более 70 тысяч посетителей.

Программой предусмотрены презентации, параллельные сессии, двусторонние встречи, по итогам которых ожидается заключения контрактов на поставки разнообразной продукции, налаживание прямых связей между деловыми кругами различных стран.

Кыргызстан не впервые участвует в этом масштабном форуме. И на сей раз представлен в секции "Бакалея. Зернопродукты. Макаронные изделия. Приправы, специи". На открытии выставки побывали сотрудники посольства КР в РФ во главе с послом Кларой-Гульнарой Самат. На сегодня кыргызские участники уже провели первые переговоры с потенциальными партнерами из России и некоторых других стран.