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США увеличивают свой военный контингент в Германии

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США дополнительно увеличат свой контингент в Германии на 500 военнослужащих ближайшей осенью. Об этом сообщил во вторник глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции по итогам встречи с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Мы обсудили ряд вопросов, в том числе касающихся обязательств США по дислокации американских сил в Германии, - отметил Остин. - Я уведомил министра обороны о нашем намерении увеличить численность нашего контингента в Германии примерно на 500 человек. И это произойдет уже осенью".

По словам главы Пентагона, постоянное размещение американских войск на территории ФРГ "хорошо для Германии и хорошо для НАТО". Отправка туда дополнительных подразделений будет способствовать, как считает Остин, наращиванию усилий по "сдерживанию и обороне" в Европе. "Укрепление сотрудничества с Германией - приоритетная задача администрации президента Джо Байдена", - добавил он.

Как в свою очередь указала Крамп-Карренбауэр, увеличение численности американских войск в Германии - "это сильный знак сплоченности". Министр не уточнила, на какой именно базе они будут дислоцированы.

Предыдущий президент США Дональд Трамп говорил, что Вашингтон сократит численность своего воинского контингента на территории ФРГ с 34,5 тыс. до 25 тыс. человек, если Берлин не заплатит за их размещение и не увеличит расходы на оборону в соответствии с договоренностями в рамках НАТО. Байден от этих планов отказался.

Источник: ТАСС


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URL: https://www.vb.kg/399605
Теги:
Германия, США, армия
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