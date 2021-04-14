Снова нужен клексан для беременных

Два еще нерожденных малыша могут стать "замершими плодами", если их мамы не найдут жизненно важный препарат - клексан. Десять уколов стоят больше четырех тысяч сомов. Но без них беременность у женщин с врожденной тромбофилией перестанет развиваться. Денег у этих женщин нет - совсем!

Айсулуу позвонила в редакцию "Вечерки", словно в службу спасения.

- У меня на вечер уже нет укола клексана! В день нужно две дозы, а это около тысячи сомов! Муж работает в столярном цехе, он уже занял деньги у всех, сегодня никто не может дать. Не знаю, что делать! У меня уже 33 недели беременности, панически боюсь потерять малыша. Ведь этот кошмар уже переживала трижды! Помогите. Я читала, что вы собирали клексан для Карины, может, у вас что–то осталось? - с замиранием сердца спросила женщина. Услышав, что как раз есть одна коробка, Айсулуу расплакалась - еще пять дней можно не думать о самом страшном.

Через полчаса приехал муж Айсулуу, забрал спасительный препарат. На следующий день журналисты "Вечерки" нашли еще две коробки клексана, но нужно еще девять! Самостоятельно приобрести их Айсулу с мужем не могут - выдохлись. А кроме клексана, Айсулуу требуются и другие лекарства, чтобы малыш мог полноценно развиваться.

Еще одна нуждающаяся в клексане - сестра Карины - Аида Важенина. Во время беременности выснилось, что у нее такая же патология, как и у сестры, - генетически унаследованная тромбофилия. Прошлая беременность закончилась гибелью плода аж на восьмом месяце, но тогда врачи не смогли установить причину этого.

Но после того, как у сестры выявили тромбофилию, Аида предположила, что у нее та же проблема. Сдала анализы, оказалось, что не ошиблась.

- Сейчас я снова беременна, без клексана мне просто не выносить долгожданного малыша. Но и денег на это лекарство у нашей семьи нет - десять уколов этого низкомолекулярного гепарина стоят больше четырех с половиной тысяч сомов. А еще мне нужно ежемесячно сдавать анализы на десять тысяч сомов! Поэтому я с большой надеждой обращаюсь к людям за помощью! Пожалуйста, дайте мне испытать такое же счастье материнства, как подарили его моей сестре! - просит Аида.

А в благодарность всем людям, помогавшим Карине, она прислала фото с выписки - этот малыш родился только потому, что десятки людей не прошли мимо. Пожалуйста, не останьтесь в стороне и в этот раз.

На данный момент до конца беременности Аиде нужно еще 16 пачек клексана, но 12 из них уже есть - их передал добрый человек Рыспек. Осталось собрать всего 4 пачки.

Помочь женщинам просто:

Аида живет в Кемине, поэтому мы собираем для нее клексан в редакции и на "дизельских" точках сбора - вы их видите на этой странице.

препарат для Айсулуу можно передать ей лично, связавшись с ней по "Ватсапу": +7 700 999–35–35 ("Ватсап" у девушки на казахстанском номере) или также принести в нашу редакцию или на "точки сбора".