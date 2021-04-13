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По подозрению в госизмене задержан политолог Марат Казакпаев

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- Екатерина Улитина
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Известный политолог Марат Казакпаев задержан по подозрению в государственной изменен. Информацию подтвердили источники.

В ГКНБ, тем временем, сообщили о задержании двух граждан Кыргызстана по подозрению в госизмене.

"Так, в рамках досудебного производства, зарегистрированного по ст.307 ч.1 (Государственная измена) УК КР, были получены неопровержимые доказательства причастности отдельных граждан республики к совершению данного преступления.

13 апреля 2021 года по результатам проведенного комплекса следственных действий и доказательств о причастности к совершению государственной измены были задержаны граждане КР М.К. и М.Т.. ГКНБ отмечает, что действующим законодательством предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления в виде 10

лет лишения свободы.

Ввиду наличия ограничительной степени секретности, присвоенного материалам уголовного дела, более подробная информация об обстоятельствах, совершенных указанными лицами преступлений будет доведена до общественности по результатам расследования", - говорится в сообщении ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/399611
Теги:
ГКНБ, задержание, Кыргызстан, Марат Казакпаев
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