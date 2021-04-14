Кыргызстан поделится со странами СНГ опытом борьбы с коррупцией

Страны СНГ продолжат координацию усилий на антикоррупционном направлении. Это было подчеркнуто на заседании рабочей группы экспертов и Секретариата Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

Участие в заседании, которое прошло в режиме видеоконференции, приняли представители Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета СНГ.

Как отметил руководитель Секретариата МСПК Игоря Грейбо, деятельность Секретариата Совета, его членов на протяжении 2019 – 2021 годов не приостанавливалась, несмотря на пандемию коронавируса, реализовывались запланированные мероприятия. При этом план работы на 2021 год был подписан в рабочем порядке.

Собеседники рассмотрели и согласовали проект повестки дня очередного, шестого заседания МСПК. Обсуждены поступившие из государств –партнеров замечания и предложения, согласованы информационно-справочные материалы и проекты решений.

Предполагается, что на предстоящем заседании пойдет речь о практике борьбы с коррупцией в государствах – участниках Соглашения об образовании МСПК (среди них и Кыргызстан), актуальных проблемах и путях их решения. Также в повестку дня включен ряд других важных вопросов. В их числе - международное сотрудничество по вопросам выявления коррупционных правонарушений вне рамок уголовного преследования, подготовка мероприятий в связи с 30-летием СНГ.

Обсуждение материалов очередного заседания МСПК планируется продолжить на экспертном уровне в мае – августе 2021 года, проинформировали в Департаменте по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействию новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета Содружества.