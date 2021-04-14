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Байден призвал Путина к ослаблению напряженности

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Президент США Джо Байден поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, сообщает издание Meduza со ссылкой на Белый дом.

В ходе беседы Байден высказал обеспокоенность из-за внезапного наращивания военного присутствия "в оккупированном Крыму" и на границе с Украиной и призвал Путина к ослаблению напряженности. Байден заявил, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также Байден предложил Путину в ближайшие месяцы провести в третьей стране саммит на высшем уровне "для обсуждения полного спектра вопросов, с которыми сталкиваются США и Россия".

Американский президент также заявил Путину, что США собираются отстаивать свои интересы в ответ на действия России, такие как кибератаки и вмешательство в выборы.

Как уточнили в Кремле, разговор состоялся по инициативе американской стороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил "Коммерсанту", что предложение о встрече лидеров России и США "будет изучаться".

После появления новостей о звонке Байдена Путину курс российского рубля значительно укрепился по отношению к доллару и евро. Так, уже через полчаса после выхода пресс-релиза Белого дома рубль вырос к доллару на 1,53 рубля.

В марте Джо Байден в интервью телеканалу ABC сказал, что считает Владимира Путина "убийцей". Во время беседы он сказал "Ага. Да", отвечая на вопрос, считает ли он Путина убийцей. Спустя сутки Путин ответил дразнилкой "Кто обзывается, тот сам так и называется".


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URL: https://www.vb.kg/399615
Теги:
Владимир Путин, Джозеф Байден
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