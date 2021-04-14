Сотрудники ГКНБ задержали в Баткене контрабандный груз лимонов и мандаринов

Вчера,13 апреля 2021 года, ГКНБ КР совместно с ПС ГКНБ КР в Баткенской области задержаны автомашины, груженные лимонами и мандаринами без соответствующих документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следствия удалось выяснить, что 3 автомашины марки Мерседес-Бенц Спринтер везли контрабандный груз предположительно из Пакистана.

Установлено, что задержанный груз завезен из соседней страны минуя пограничные и таможенные посты, без оформления и уплаты таможенных платежей. Лимонов было 3 тонны, мандаринов - 5 тонн. Автомашины находились под управлением уроженцев и жителей Лейлекского района "Э.И.С.", "У.Б.О." и "Р.у.К."

В связи с отсутствием сопроводительных документов составлены акты о задержании грузов, задержанные автомашины водворены на терминал таможни.

В настоящее время таможенными органами проводится работа по определению страны происхождения груза, а также установлению суммы подлежащих к выплате таможенных пошлин.

Особо отмечается, что в целях уклонения от уголовной ответственности по ст.223 ("Экономическая контрабанда") УК КР, лица, занимающиеся незаконной перевозкой продукции, стали вывозить контрабандные грузы мелкими партиями.