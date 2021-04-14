Погода
$ 84.80 - 84.92
€ 100.62 - 101.82

Сотрудники ГКНБ задержали в Баткене контрабандный груз лимонов и мандаринов

297  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Вчера,13 апреля 2021 года, ГКНБ КР совместно с ПС ГКНБ КР в Баткенской области задержаны автомашины, груженные лимонами и мандаринами без соответствующих документов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе следствия удалось выяснить, что 3 автомашины марки Мерседес-Бенц Спринтер везли контрабандный груз предположительно из Пакистана.

Установлено, что задержанный груз завезен из соседней страны минуя пограничные и таможенные посты, без оформления и уплаты таможенных платежей. Лимонов было 3 тонны, мандаринов - 5 тонн. Автомашины находились под управлением уроженцев и жителей Лейлекского района "Э.И.С.", "У.Б.О." и "Р.у.К."

В связи с отсутствием сопроводительных документов составлены акты о задержании грузов, задержанные автомашины водворены на терминал таможни.

В настоящее время таможенными органами проводится работа по определению страны происхождения груза, а также установлению суммы подлежащих к выплате таможенных пошлин.

Особо отмечается, что в целях уклонения от уголовной ответственности по ст.223 ("Экономическая контрабанда") УК КР, лица, занимающиеся незаконной перевозкой продукции, стали вывозить контрабандные грузы мелкими партиями.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399616
Теги:
Баткенская область, ГКНБ, контрабанда
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  