В Чуйской области пропал подросток Адилет Данияров

ОВД Панфиловского района обращается к гражданам в содействии в поиске Даниярова Адилета Данияровича 2006 года рождения. 8 апреля 2021 года в ОВД Панфиловского района с заявлением обратилась гражданка Н.А., 1985 года рождения о содействии в поиске ее несовершеннолетнего ребенка Даниярова Адилета Данияровича 2006 года

рождения, который вышел из дома в селе Кум-Арык 20 февраля 2021 года и не вернулся.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП и начато досудебное производство. Сотрудниками милиции было заведено розыскное дело. В ходе допроса выяснилось, что ребенок родился и вырос в Иссык-Кульской области, начиная с 5 класса он бросил школу и стал убегать из дома. Сначала пропадал сутками, а позже стал уходить из дома на недели и месяцы. Поэтому мать мальчика не обратилась с заявлением раньше.

Кроме того было установлено, что мальчик систематически убегал и возвращался сотрудниками милиции как к родственникам так и в реабилитационный центр.

ОВД Панфиловского района обращается к гражданам в содействии в поиске Даниярова Адилета Данияровича 2006 года рождения

Приметы рост 160-165 см, волосы короткие черные, худощавого телосложения.

Был одет: Черная кожаная куртка, черные спортивные штаны, черные кроссовки.

Особые приметы: на голове с левой стороны имеется шрам.

Всем гражданам владеющей информацией о местонахождении данного лица сообщить по следующим номерам: Дежурная часть ОВД Панфиловского района 0312 6079 89, 0702 31 75 22, 0557 08 03 87, 0701 79 0018.