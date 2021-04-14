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Московским школьникам разрешат пропускать уроки без справок

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Бумажные справки об отсутствии ребенка на занятиях в детских садах и школах из-за болезни отменяются. Об этом во вторник, 13 апреля, на своей странице в Twitter сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, теперь соответствующие данные для освобождения ребенка от занятий, в том числе от физкультуры, будут предоставлять воспитателям и учителям автоматически.

"Раньше родители передавали их (справки - прим. МОСЛЕНТЫ) учителям, делали уведомления через электронный дневник, - теперь этой волокиты не будет", - заметил Собянин.

Отмечается, что это стало возможным благодаря объединению сервиса "Московская электронная школа" и единой цифровой платформы здравоохранения.

26 марта сообщалось, что Москомархитектура одобрила проект школы в столичном Щукине на 800 мест. Новое образовательное учреждение расположится по адресу: улица Берзарина, владение 32. Его общая площадь составит около 13 тысяч квадратных метров. Всего в здании будет четыре этажа.

Источник: moslenta.ru


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URL: https://www.vb.kg/399626
Теги:
дети, школа, Москва, мэр, больница
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