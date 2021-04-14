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"Перейдя на латиницу, мы не выучим английский, но отбросим развитие"

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- Виктория Гунгер
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Языковой вопрос часто в КР становится предметом для политических игр, но с языком шутить нельзя. Если страна выбрала определенное направление, то его и нужно придерживаться. Тем более, это отвечает нашему менталитету. Об этом на конференции "Перспективы экономического и гуманитарного сотрудничества КР и РФ на современном этапе" заявил директор Фонда "Евразийцы-новая волна" профессор-языковед Мамед Тагаев.

По его словам, для того, чтобы эффективно сотрудничать в рамках тех или иных проектов, необходима коммуникативная площадка.

- В Кыргызстане это русский язык. При этом он часто становится средством манипуляции отдельных политиков. И это при том, что благодаря знанию русского языка наши мигранты легко адаптируются в России. Он идет в разрезе нашего менталитета,- отметил Тагаев.

Сторонники латиницы, приводя доводы перехода на нее, говорят, что это облегчит изучение английского языка. Как языковед, скажу, что это не так. Напротив, из-за разницы в произношениях будет возникать путаница. Невозможен переход полностью на кыргызский язык и в сфере науки и так далее. Сделав это, мы отбросим наше развитие лет на 100. Это нанесет удар нашему образованию, экономике и безопасности. Поэтому, сохраняя русский язык в Кыргызстане, мы делаем большое для страны дело,- подчеркнул Тагаев.

Отметим, мероприятие организовано Фондом "Евразийцы – новая волна".


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URL: https://www.vb.kg/399630
Теги:
русский язык, Кыргызстан
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