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Страны ЕАЭС усилят взаимодействие транспортных ведомств

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- Евгений Денисенко
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В Евразийском экономическом союзе выработана система постоянного взаимодействия стран-партнеров, специалистов транспортных ведомств по решению ключевых задач. Об этом заявил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Эмиль Кайкиев (Кыргызстан) в ходе встречи с заместителем премьер-министра Беларуси Анатолием Сиваком и ее министром транспорта и коммуникаций Алексеем Авраменко.

Собеседники рассмотрели широкий круг задач, связанных с интеграцией в транспортной отрасли ЕАЭС. В том числе, вопросы автомобильного контроля на внешней границе Союза, льготного ввоза гражданских пассажирских самолетов, реализации Программы каботажных автомобильных перевозок грузов, взаимодействия в сфере воздушного транспорта.

В последнем случае, как сообщили в ЕЭК, предусмотрена гармонизация законодательства в области гражданской авиации, обеспечение справедливой и добросовестной конкуренции при поэтапном формировании общего рынка услуг воздушного транспорта ЕАЭС, а также планирование использования воздушного пространства и организации воздушного движения.

"Комиссия всесторонне оценивает нынешнее состояние, проблемы и перспективы развития транспортной отрасли, в том числе с учетом последствий пандемии коронавируса. Проводится анализ по всем важнейшим направлениям деятельности транспортного комплекса Союза. Принимаются соответствующие рекомендации, позволяющие более глубоко раскрыть имеющийся потенциал транспортной отрасли", – проинформировал Эмиль Кайкиев.

В ходе встреч были отмечены успешное выполнение "дорожных карт" по Основным направлениям и этапам реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств ЕАЭС на 2018–2020 годы и проделанная работа по подготовке проекта аналогичного документа на предстоящий трехлетний период. В повестке дня также - решение вопросов финансирования последующих этапов информационного обеспечения транспортного (автомобильного) контроля на внешней границе ЕАЭС, поэтапное снятие ограничений, действующих в отношении каботажных автомобильных перевозок грузов.


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URL: https://www.vb.kg/399631
Теги:
транспорт, ЕАЭС, Кыргызстан
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