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Милиция не позволила коммунистам голодать в знак протеста у здания ЦИК

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- Екатерина Улитина
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Сотрудники милиции попросили убрать палатку, которую поставили активисты у здания Центральной избирательной комиссии. Свои действия они объяснили запретом Свердловского районного суда на проведение массовых мероприятий на территории района.

"Сегодня молодые представители ряда партий начали протестную акцию, голодовку. Однако сотрудники органов милиции принесли такую бумагу. Мол местная администрация Свердловского района запретила митинги, а суд поддержал ее. Но мне помнится, городской суд отменил аналогичное решение Первомайской райадминистрации", - написал экс-депутат ЖК и лидер Партии коммунистов Кыргызстана Исхак Масалиев на своей странице в соцсетях.

Отметим, ранее член партии коммунистов Ырысбек Тойбеков заявил, что совместно с представителями других партий готовится акция протеста против итогов голосования в Бишкекский городской кенеш. Активисты намеревались провести трехдневную голодовку у здания ЦИК.


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URL: https://www.vb.kg/399633
Теги:
выборы, Кыргызстан, Исхак Масалиев
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