ВВС США "показали" истребитель шестого поколения

В посвященном госзакупкам отчете Военно-воздушные силы (ВВС) США показали концептуальное изображение истребителя шестого поколения, создаваемого в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD), пишет ветеран Корпуса морской пехоты (КМП) Соединенных Штатов Алекс Холлингс в блоге Sandboxx.

В публикации отмечается, что новые изображения немного отличаются от опубликованных в сентябре 2020 года, в частности "более треугольной" формой истребителя.

Автор отмечает, что подобная конструкция характерна для самолетов, создаваемых корпорацией Northrop Grumman, которая, в частности, разработала прототип первого истребителя пятого поколения YF-23, проигравший в конкурентной борьбе Lockheed Martin F-22 Raptor, а в настоящее время практически завершила создание малозаметного стратегического бомбардировщика B-21 Raider.

В сентябре 2020 года Уилл Ропер, занимая должность помощника по закупкам министра ВВС, заявил, что Пентагон в условиях секретности в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD) спроектировал, построил и по крайней мере один раз поднял в воздух демонстратор Х-самолета, под которым подразумевается, в частности, беспилотный или пилотируемый летательный аппарат нового поколения, в том числе истребитель шестого поколения.

В феврале в Twitter редактор журнала Aviation Week Стив Тримбл сообщил, что компания Lockheed Martin на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показала кадры с истребителем шестого поколения.

Источник: lenta.ru