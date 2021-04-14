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Артисты из Кыргызстана приглашены в "Петербургские театральные мастерские"

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- Евгений Денисенко
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Русские театры за рубежом, а также студии и творческие объединения российских соотечественников приглашены к участию в проекте "Петербургские театральные мастерские". Он инициирован Комитетом по внешним связям Санкт-Петербурга, Театром-фестивалем "Балтийский дом" и Ассоциацией деятелей русских театров зарубежья.

Проект, как заявлено, позволит соотечественникам из разных стран наладить творческое сотрудничество с авторитетными преподавателями и режиссёрами северной столицы России. Представители театров и студий смогут посещать мастер-классы петербургских специалистов и поставить с ними совместный спектакль. К проекту могут присоединиться театральные, вокальные и танцевальные коллективы, профессиональные и любительские театры.

Такое взаимодействие, считают в Ассоциации деятелей русских театров зарубежья, даст возможность соотечественникам приобрести полезный опыт в данной сфере, повысить профессиональное мастерство, раскрыть свой творческий потенциал.

Прием заявок уже начался и завершится 14 мая. Подавая заявку, театр или студия должны указать, какой из вариантов программы им интереснее - мастер-классы для актёров, режиссёров, администраторов и технических сотрудников или совместная постановка спектакля.

Организаторы подчеркнули, что при выборе участников программы будет учитываться востребованность заявленного мероприятия в том городе и стране, в которых работают конкретные творческие коллективы. Необходимо также наличие соглашения о партнерстве с Санкт-Петербургом или запланированных в городе, стране мероприятиях в рамках такого сотрудничества. Напомним, что в мае 1993 года Кыргызстан и Санкт-Петербург заключили межправительственное соглашение о расширении экономического и научно-технического сотрудничества, а в феврале 2004-го - соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Мастера сцены из Кыргызстана не впервые участвуют в международных театральных мероприятиях, организуемых в России и, в частности, в Санкт-Петербурге. Одно из них - международный театральный фестиваль стран СНГ и Балтии "Встречи в России", организуемый ежегодно с 1998 года. За это время на фестивале были представлены практически все коллективы из республик бывшего СССР, имеющие статус русскоязычных театров, в том числе Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова.

Данный коллектив также стал участником Всероссийской театральной программы "Большие гастроли РФ". Она реализуется с 2015 года и состоит из двух частей: гастроли ведущих российских театров в странах ближнего зарубежья и гастроли русских театров ближнего зарубежья в России. В рамках этого проекта в Кыргызстане в 2019 году побывал коллектив Российского государственного академического театра драмы имени Ф.Волкова (Ярославль), который в 2020 году отметил 270-летие. В свою очередь, артисты театра драмы имени Чингиза Айтматова познакомили со своими постановками зрителей на Южном Урале.


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URL: https://www.vb.kg/399635
Теги:
Россия, театр, Кыргызстан
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