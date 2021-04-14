72 % японцев выступают за отмену или перенос Олимпиады

Более 70% населения Японии выступают за перенос или отмену Олимпийских игр в Токио. Об этом стало известно в опросе, проведенном агентством Киодо.

Олимпийские игры должны начаться через 100 дней, но пандемия коронавируса по-прежнему влияет на весь мир. Согласно опросу, проведенному в Японии, 39,2% населения Японии выступают за отмену Олимпиады, 32,8% – за перенос соревнований.

Меньшая часть респондентов (24,5%) желает проведения Олимпийских соревнований.

Результаты опроса были обнародованы на следующий день после введения более строгих ограничений в Токио, Киото и Окинаве. Во вторник в Токио диагностировали 510 новых случаев заражения коронавирусом, что на 204 случая больше, чем в понедельник.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Источник: rus.err.ee