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72 % японцев выступают за отмену или перенос Олимпиады

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Более 70% населения Японии выступают за перенос или отмену Олимпийских игр в Токио. Об этом стало известно в опросе, проведенном агентством Киодо.

Олимпийские игры должны начаться через 100 дней, но пандемия коронавируса по-прежнему влияет на весь мир. Согласно опросу, проведенному в Японии, 39,2% населения Японии выступают за отмену Олимпиады, 32,8% – за перенос соревнований.

Меньшая часть респондентов (24,5%) желает проведения Олимпийских соревнований.

Результаты опроса были обнародованы на следующий день после введения более строгих ограничений в Токио, Киото и Окинаве. Во вторник в Токио диагностировали 510 новых случаев заражения коронавирусом, что на 204 случая больше, чем в понедельник.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Источник: rus.err.ee


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URL: https://www.vb.kg/399636
Теги:
Олимпийские игры, Япония
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