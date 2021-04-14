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Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay

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Компания MegaCom поздравляет кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан и поста Орозо и напоминает, что абоненты сотового оператора могут перечислить на благотворительность желаемую сумму, оплатив орозо-фитр ("милостыня"), зекет ("пожертвование") и жетим балдарга ("для сирот") через мобильное приложение MegaPay в несколько кликов.

Собранные средства орозо-фитр, которую рекомендуется выплачивать всем мусульманам, независимо от того, держат они пост или нет, поступят на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Как оплатить орозо-фитр с помощью приложения?

  1. Нужно скачать или обновить MegaPay в App Store или Google Play;
  2. Затем зайти в раздел "Оплата услуг" и перейти во вкладку "Благотворительность";
  3. Выбрать вкладку "орозо-фитр", "зекет" или "жетим балдарга";
  4. В строке "Реквизиты" ввести номер телефона и указать сумму пожертвования.

Готово! Воспользуйтесь возможностью совершить благое дело, оплатив орозо-фитр за себя, близких и родных, а также тех, кто не способен сделать это самостоятельно, через мобильное приложение MegaPay.

Мобильный оператор MegaCom желает всем здоровья, тепла семейных очагов и благоденствия каждому дому.


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URL: https://www.vb.kg/399637
Теги:
#MegaCom, PR
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