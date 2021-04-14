Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay

Компания MegaCom поздравляет кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан и поста Орозо и напоминает, что абоненты сотового оператора могут перечислить на благотворительность желаемую сумму, оплатив орозо-фитр ("милостыня"), зекет ("пожертвование") и жетим балдарга ("для сирот") через мобильное приложение MegaPay в несколько кликов.

Собранные средства орозо-фитр, которую рекомендуется выплачивать всем мусульманам, независимо от того, держат они пост или нет, поступят на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана.

Как оплатить орозо-фитр с помощью приложения?

Нужно скачать или обновить MegaPay в App Store или Google Play; Затем зайти в раздел "Оплата услуг" и перейти во вкладку "Благотворительность"; Выбрать вкладку "орозо-фитр", "зекет" или "жетим балдарга"; В строке "Реквизиты" ввести номер телефона и указать сумму пожертвования.

Готово! Воспользуйтесь возможностью совершить благое дело, оплатив орозо-фитр за себя, близких и родных, а также тех, кто не способен сделать это самостоятельно, через мобильное приложение MegaPay.

Мобильный оператор MegaCom желает всем здоровья, тепла семейных очагов и благоденствия каждому дому.