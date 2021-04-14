Удобная оплата орозо-фитр через приложение MegaPay

Компания MegaCom поздравляет кыргызстанцев с началом священного месяца Рамазан и поста Орозо и напоминает, что абоненты сотового оператора могут перечислить на благотворительность желаемую сумму, оплатив орозо-фитр ("милостыня"), зекет ("пожертвование") и жетим балдарга ("для сирот") через мобильное приложение MegaPay в несколько кликов.
Собранные средства орозо-фитр, которую рекомендуется выплачивать всем мусульманам, независимо от того, держат они пост или нет, поступят на счет Духовного управления мусульман Кыргызстана.
Готово! Воспользуйтесь возможностью совершить благое дело, оплатив орозо-фитр за себя, близких и родных, а также тех, кто не способен сделать это самостоятельно, через мобильное приложение MegaPay.
Мобильный оператор MegaCom желает всем здоровья, тепла семейных очагов и благоденствия каждому дому.