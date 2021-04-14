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В РУз мужчина подделал документы и назначил сам себя директором предприятия

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- Бакыт Басарбек
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В Сурхандарьинской области мужчина подделал документы и назначил сам себя директором предприятия, распродав имущество на 5 миллиардов сумов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

"27 марта в Следственное отделение ОВД Сариасийского района поступило заявление от директора одного из частных предприятий. В нем сообщалось, что житель махалли "Бустон" К.У. изготовил дубликат печати данного предприятия и выпустил приказ, где он назначил сам себя новым руководителем", – отметили в МВД.

В дальнейшем мужчина перерегистрировал предприятие в Агентстве государственных услуг, подделал подписи настоящего директора, составил фальшивые договора и счет-фактуры.

Таким образом он продал принадлежавшие данному предприятию помещение и 118 гектаров земельной площади за 5 миллиардов сумов.

По данному факту в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 228 (изготовление, подделка документов, штампов, печатей, бланков, их сбыт или использование) Уголовного кодекса.


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URL: https://www.vb.kg/399638
Теги:
мошенничество, промышленность, Узбекистан
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