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ЕС намерен отказаться от вакцин Astrazeneca и Johnson & Johnson в 2022 году

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Европейская комиссия в 2022 году не будет продлевать контракты на поставку вакцин от коронавируса с компаниями Astrazeneca и Johnson & Johnson. Об этом изданию La Stampa сообщил источник в министерстве здравоохранения Италии. Текст La Stampa доступен по подписке, его цитирует Reuters.

"Еврокомиссия по согласованию с лидерами многих стран ЕС приняла решение, что контракты с производителями векторных вакцин, действующие в текущем году, не будут продлеваться по истечении срока их действия", - заявил источник La Stampa.

По информации издания, в дальнейшем Евросоюз вместо векторных вакцин предпочтет использовать мРНК-вакцины.

На данный момент для применения в Евросоюзе одобрены четыре вакцины: от компаний Pfizer/BioNTech и Moderna (мРНК-вакцины), а также от компаний Astrazeneca и Johnson & Johnson (векторные вакцины).

В марте во многих странах Европы приостановили использование вакцины AstraZeneca (сейчас называется Vaxzevria) из-за случаев тромбоза у пациентов. В начале апреля Европейское агентство лекарственных средств признало связь между вакциной и образованием тромбов, но назвало это крайне редким побочным эффектом препарата и рекомендовало продолжать его использование.

В середине апреля в США приостановили использование вакцины Johnson & Johnson - также из-за сообщений о тромбах у пациентов. После этого компания решила отложить первую поставу своей вакцины в Евросоюз.

Источник: meduza.io


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URL: https://www.vb.kg/399640
Теги:
вакцина, Европейский союз
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