Нургуль Акимова: Все больше молодежь Кыргызстана идет в наукоемкие сферы

Пришло время делать определенные выводы, поставить некоторые акценты для молодежи. Кыргызстан всегда поддерживал дружеские отношения с Россией. Мы понимаем, что полученное образование, те квоты, которые распределяются для Кыргызстана, служат для поднятия нашей экономики. Специалисты, выученные в РФ конкурентноспособны на международном уровне. Об этом на конференции "Перспективы экономического и гуманитарного сотрудничества КР и РФ на современном этапе" сообщила экономист Нургуль Акимова.

По ее словам, именно погоня за знаниями, человеческими ресурсами становится важным для КР.

- Кыргызстан маленькая страна, но наше географическое положение воспитывает народ Кыргызстана в мудрости и образованности. Понимая все эти аспекты, все больше молодежь Кыргызстана идет в наукоемкие сферы. Так как находясь в КР, можно работать на весь мир. ВВП КР очень красноречиво показывает этот тренд за последние 10 лет, - отметила Акимова.

Отметим, мероприятие организовано Фондом "Евразийцы – новая волна".