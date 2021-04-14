Проблемные перекрестки Бишкека: ни регулировки, ни рационализма (фото)

Водители не перестают жаловаться на ряд перекрестков, движение на которых затруднено не столько из-за большого потока машин, сколько из-за неправильной организации движения. Причем переделать ее не сложно, но дорожные службы, почему-то этого не делают.

Безусловно, Бишкек не был рассчитан на такое большое количество машин, которое колесит по его дорогам сейчас. Плюс неправильная застройка и отсутствие водительской культуры создают серьезные проблемы. Но к этому нужно прибавить нежелание или неумение дорожных служб нормально настроить светофоры, добавить к ним дополнительные секции и так далее. Хотя это чаще всего не несет сильно обременительных финансовых затрат.

За примерами далеко ходить не надо. Злополучный перекресток Молодой Гвардии и Боконбаева стал бы значительно проще, если бы автоинспекция вернула первоначальную схему движения по Боконбаева, которая возникла после реконструкции ее участка от Молодой Гвардии до Асаналиева. Изначально там, напомним, было только одностороннее движение.

Но потом именно на этом отрезке разрешили двигаться в двух направлениях, что создавало проблемы для обоих потоков, встречавшихся лоб в лоб на пересечении проспекта и улицы. Да, сейчас там стоит разделительный забор, по-разному настроенные светофоры. То есть, дорожным службам пришлось изгаляться, чтобы хоть как-то снизить напряжение. Но бутылочное горлышко для потока, едущего по Боконбаева на запад, никуда не делось.

Довольно проблематично выполнить поворот налево на перекрестке проспекта Чуй и Фучика. А все потому, что дополнительные секции на Фучика горят всего 5 секунд, а потом разрешающий сигнал начинает моргать. Дополнительная секция на проспекте, для потока, движущегося на запад, горит еще меньше. Успевает повернуть всего несколько машин.

В обеденное время это не сильно заметно. Но в часы-пик выстраиваются длинные вереницы на трех направлениях из четырех из желающих совершить маневр. Хотя, казалось бы, просто приехали, добавили время горения дополнительных секций и облегчили людям жизнь.

На перекрестке проспекта Дэн Сяопина и Садыгалиева все вроде бы неплохо – и секции есть, и горят прилично по времени. Одно но. Основная часть весьма интенсивного потока, едущего вниз по Садыгалиева, уходит налево, в сторону Сокулука. И было бы очень уместно разрешить поворот со второго ряда. Места для этого вполне хватает. Но грамотеи из дорожных служб сделали в точности до наоборот – со второго ряда можно повернуть направо. Зачем – непонятно.

Автомобилисты также просят пересмотреть режимы работы светофора на пересечении Байтик Баатыра и Южной магистрали. А на перекрестке Южной магистрали и Жукеева-Пудовкина так и просится установка дополнительной секции для поворота налево на Пудовкина при движении по магистрали вверх. Благо хоть поворот со второго ряда разрешен.

К слову, аналогичный апгрейд был бы очень кстати на пересечении Асаналиева и Московской. С Асаналиева большое количество машин поворачивает на Московскую налево. Но так как нет секции, выполнить маневр успевает ограниченное количество транспорта. При этом вереницы там всегда очень длинные.

Ну а про перекресток Жукеева-Пудовкина и Саманчина уже давно ходит дурная слава. Здесь неоднократно сбивали пешеходов, разъехаться в напряженные часы очень сложно. Но светофора по-прежнему нет. Хотя тут он был бы весьма, кстати. Естественно, при условии нормальной регулировки и правильной организации его проезда.