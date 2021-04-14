Депутат Каныбек Иманалиев предложил вновь открыть казино в Кыргызстане

Возможно в Кыргызстане вновь стоит разрешить деятельность казино. По крайней мере, нужно продумать этот вопрос. Об этом заявил депутат ЖК от фракции "Ата Мекен" Каныбек Иманалиев.

По его словам, самое крупное казино находится в мусульманской стране Малайзии.

- И это при том, что жители Малайзии даже более религиозные, чем в других странах. Преступность у них низкая. Бюджет Македонии на 30 процентов формируется за счет казино. На сегодняшний день даже 10 новых рабочих мест для нас важны. Когда в Кыргызстане принимали закон о закрытии казино, глава ассоциации рассказал, что 7 тысяч человек потеряют свою работу, а бюджет страны не дополучит 2 млрд сомов налоговых поступлений. С появлением ковида весь мир начал искать новые возможности для зарабатывания денег. Может и нам стоит подумать над этим, - сказал народный избранник.

Источник: mir24.kg