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СМИ: Омурбек Суваналиев встретится с главой Согдийской области РТ Ахмадзода

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Главы Согдийской (Таджикистан), Ферганской (Узбекистан) и Баткенской (Кыргызстан) областей примут участие в бизнес-форуме трех приграничных областей государств Центральной Азии, сообщил "Азия-Плюс" источник в правительстве Таджикистана.

В Фергану 22 апреля прибудут делегации официальных лиц и бизнесменов во главе с губернатором Баткенской области Кыргызстана Омурбеком Суваналиевым и председателем Согдийской области Таджикистана Раджаббоем Ахмадзода, которые проведут встречи с хокимом Ферганской области Узбекистана Шухратом Ганиевым.

Там же 23 апреля состоится бизнес-форум "Интеграция приграничных территорий - залог развития". В рамках бизнес-форума пройдут две пленарные сессии по сотрудничеству в промышленности и сельском хозяйстве.

Отдельное место в программе мероприятия отведено встрече руководителей трех приграничных регионов.

Представители Кыргызстана и Таджикистана посетят также выставку продукции, производимой в Ферганской области, и ознакомятся с деятельностью крупных промышленных и сельскохозяйственных комплексов региона.


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URL: https://www.vb.kg/399647
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан
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