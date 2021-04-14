СМИ: Омурбек Суваналиев встретится с главой Согдийской области РТ Ахмадзода

Главы Согдийской (Таджикистан), Ферганской (Узбекистан) и Баткенской (Кыргызстан) областей примут участие в бизнес-форуме трех приграничных областей государств Центральной Азии, сообщил "Азия-Плюс" источник в правительстве Таджикистана.

В Фергану 22 апреля прибудут делегации официальных лиц и бизнесменов во главе с губернатором Баткенской области Кыргызстана Омурбеком Суваналиевым и председателем Согдийской области Таджикистана Раджаббоем Ахмадзода, которые проведут встречи с хокимом Ферганской области Узбекистана Шухратом Ганиевым.

Там же 23 апреля состоится бизнес-форум "Интеграция приграничных территорий - залог развития". В рамках бизнес-форума пройдут две пленарные сессии по сотрудничеству в промышленности и сельском хозяйстве.

Отдельное место в программе мероприятия отведено встрече руководителей трех приграничных регионов.

Представители Кыргызстана и Таджикистана посетят также выставку продукции, производимой в Ферганской области, и ознакомятся с деятельностью крупных промышленных и сельскохозяйственных комплексов региона.