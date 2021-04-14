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Путин сделал вторую прививку от коронавируса

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Президент России Владимир Путин сообщил, что привился в среду вторым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание interfax.ru.

"Я хочу вас проинформировать, что прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку, и уверен, что все будет хорошо", - сказал он на заседании попечительского совета Русского географического общества в режиме видеосвязи.

"И вам того же желаю. Исхожу из того, что вы, проявляя заботу о себе и своих близких, сделаете то же самое и последуете моему примеру", - обратился Путин к участникам заседания.

Президент также выразил надежду, "что пандемия скоро все-таки отступит, в том числе, благодаря вакцинации, которую мы в стране активно проводим".

Первую прививку от коронавируса Путин сделал 23 марта. Президент не стал уточнять, какой именно препарат был использован, он лишь подтвердил, что привился одной из российских вакцин.


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URL: https://www.vb.kg/399649
Теги:
вакцина, Владимир Путин
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