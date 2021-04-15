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Султаналиев: Большой минус, что убрали из школьной программы геоэкологию

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- Айжан Мамбеталиева
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Тянь–Шаньский аналитический центр при поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ПРООН провел исследование о состоянии экологического образования и законодательства в этой сфере в настоящее время.

- Для того, чтобы определить, что делать дальше и куда двигаться, надо сначала понять, где мы находимся. Предварительный анализ показал, что у нас в стране ситуация с экообразованием плачевная. До 2012 года во всех школах обязательным предметом была геоэкология, но его убрали из школьной программы из–за большой учебной нагрузки на учащихся. Я считаю, что это огромный минус. Знания по экологическим проблемам необходимы молодежи. Все ведь начинается с малого - с бережного отношения к природе, которая может одарить, а может и погубить, - отметил исполнительный директор Тянь–Шаньского аналитического центра Канат Султаналиев.

Главный специалист управления школьного и внешкольного образования Министерства образования и науки Зоя Пак считает, что проблема экологического образования всегда стояла очень остро и сейчас не потеряла своей актуальности, поскольку от экологического состояния зависят и наше здоровье, и экономика, и развитие.

Она также отметила, что исследование Тянь–Шаньского аналитического центра важно для министерства, потому что выводы найдут отражение в пересмотре учебных программ и в новых учебниках.

Министерство образования и науки совместно с Кыргызской академией образования сейчас пересматривают государственно–образовательный стандарт. Перед их сотрудниками стоит задача - разработать такую программу, чтобы знания по экологии ученики получали с первого по одиннадцатый класс.

В базовом экологическом лицее №65 уже проводятся различные мероприятия, связанные с получением именно таких знаний. Но эксперты считают, что во всех школах необходимо вводить отдельный предмет по экологии.


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URL: https://www.vb.kg/399651
Теги:
экология, Кыргызстан
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