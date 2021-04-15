Приезжающим в РФ из КР придется протестироваться на коронавирус

Роспотребнадзор обязал всех россиян, возвращающихся из-за границы, сдавать тест на COVID-19. Эта норма, согласно распоряжению этого ведомства, начнет действовать с 15 апреля.

Ранее такое правило распространялось только на тех, кто возвращается в Россию самолетом. Но теперь речь идет о любых видах транспорта.

Перед убытием в РФ человеку потребуется заполнить анкету на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ). А по прибытии в течение трех календарных дней - пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате на ЕПГУ. На этот период понадобится самоизолироваться - по месту жительства или пребывания.

Граждане стран-членов Евразийского экономического союза, которые будут приезжать в Россию самолетами из Армении, Беларуси и Кыргызстана, смогут подтвердить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус с помощью мобильного приложения "Путешествую без COVID-19".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой. В документе говорится, что граждане трех этих государств, "которые въезжают в Российскую Федерацию…через воздушные пункты пропуска, определенные правительством РФ, подтверждают наличие отрицательного результата исследования на СOVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием мобильного приложения "Путешествую без СOVID-19".

Данное приложение – это прообраз медицинского паспорта ЕАЭС. Информация о тесте на коронавирус, его сроке и месте проведения содержится в мобильном приложении, где генерируется специальный QR-код. Зеленый код позволяет владельцу свободно передвигаться между странами ЕАЭС. В Кыргызстане на сегодняшний день к данной информационной системе, разработанной Евразийским банком развития, уже подключены две лаборатории, одна из них в Бишкеке, другая - в Оше.