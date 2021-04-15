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Pfizer не подтвердила риск образования тромбов после вакцинации

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- Виктория Гунгер
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Компания Pfizer сообщила, что не нашла доказательств наличия риска тромбоэмболических осложнений, связанного с применением их с BioNTech вакцины от коронавируса, пишет РИА Новости.

"Распространив по всему миру свыше 200 миллионов доз, Pfizer провела широкую оценку текущих совокупных показателей безопасности вакцины Pfizer/BioNTech BNT162b2, которая не предоставила оснований, чтобы заключить, что артериальные или венозные тромбоэмболические осложнения с тромбоцитопенией или без нее являются риском, ассоциирующимся с использованием нашей вакцины от COVID-19", - говорится в заявлении Pfizer в Twitter.

Компания отметила, что анализировались данные по всем побочным эффектам после вакцины, о которых сообщалось до 27 марта 2021 года.

Это заявление компании появилось на фоне приостановки использования вакцины Johnson & Johnson после единичных случаев образования тромбов.

Ранее FDA и Центр по контролю и распространению заболеваний (CDC) сообщили, что изучают шесть случаев появления тромбов после прививки препаратом фармакологического подразделения Janssen компании Johnson & Johnson. Из соображений предосторожности было рекомендовано приостановить вакцинацию от COVID-19 этим препаратом. Сообщалось, что все шесть пациентов - женщины в возрасте от 18 до 48 лет, одна из них скончалась.


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URL: https://www.vb.kg/399656
Теги:
вакцина, эпидемия, Кыргызстан, коронавирус
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