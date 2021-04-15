Глава Минздрава рассказал, когда Кыргызстан накроет третья волна пандемии

В Кыргызстане третья волна коронавирусной инфекции ожидается в конце мая и предположительно в июне-июле месяцах. Об этом в программе "Уроки парламентаризма" заявил министра здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, страна пережила две волны коронавирусных инфекций в 2020 году.

"Первая волна заболевания пришлась на июне-июле. Минздрав в тот период не подготовился и мы понесли соответствующие потери. Вторая волна была в октябре-ноябре месяцах. Более или менее мы подготовились и поэтому потерь было меньше. Третья волна заболевания ожидается в конце мая, а также в июне-июле месяцах. Это потому, что антитела у выздоровевших сохраняются от 8 месяцев до 1 года. Значит и эти граждане могут в это время подхватить вирус", - сказал он.

Бейшеналиев отметил, что в настоящее время Минздрав усиленно готовится к третьей волне заболевания.

"Во время второй волны мы не повторили ошибок первой. Как вы знаете, во время первой волны остро встали такие вопросы, как отсутствие мест в больницах, лекарств и защитных средств. В это же время предприниматели подняли цены на лекарства и необходимые средства. Сейчас же в больницах сделаны запасы лекарств и защитных средств на 2-3 месяца, - добавил он.