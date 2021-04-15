Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 100.62 - 101.82

В Японии допустили отмену Олимпиады

116  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Японии допустили отмену Олимпиады в Токио при ухудшении ситуации с коронавирусом. Об этом заявил генеральный секретарь правящей Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи, передает РИА Новости со ссылкой на японские СМИ.

Политик отметил, что, если проведение Игр станет практически невозможным, то властям ничего не останется, кроме как отказаться от них.

Ранее в Японии стартовала эстафета олимпийского огня. Церемония началась в центре подготовки футболистов J-Village в префектуре Фукусима, которая была выбрана в качестве символа возрождения страны после разрушительного землетрясения и цунами 2011 года. Эстафета олимпийского огня пройдет по всем 47 префектурам Японии до Токио, где 23 июля должно состояться открытие Олимпийских игр-2020.

Олимпийские игры были перенесены на лето 2021 года из-за ситуации с пандемией коронавируса. Планируется, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

Источник: lenta.ru


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399661
Теги:
Олимпийские игры, Япония
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  