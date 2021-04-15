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В РУз планируется построить первую гидроаккумулирующую электростанцию

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- Бакыт Басарбек
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В Узбекистане планируется построить первую гидроаккумулирующую электростанцию (ГАЭС), сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на данные "Узбекгидроэнерго".

Об этом стало известно по итогам переговоров в Ташкенте между представителями французской компании EDF и руководством "Узбекгидроэнерго".

На встрече были достигнуты предварительные договоренности о строительстве первой в стране гидроаккумулирующей электростанции, установке плавучих солнечных станций на водохранилищах, создании специальных рабочих групп и обсуждении ключевых организационных вопросов. Также был подписан меморандум о практическом сотрудничестве.

Первая в стране ГАЭС будет построена в Бостанлыкском районе Ташкентской области. Ее мощность составит 200 МВт. Новый объект также уже получил название – Ходжикентская ГАЭС.

Основное назначение ГАЭС – производство электроэнергии для покрытия вечерних и утренних пиков потребления и использования избыточной ночной энергии. Во время ночного провала энергопотребления станция получает из энергосети дешёвую электроэнергию и расходует её на перекачку воды в верхнее водохранилище (насосный режим).

Во время утреннего и вечернего пиков энергопотребления станция сбрасывает воду из верхнего водохранилища в нижние, вырабатывает при этом дорогую пиковую электроэнергию, которую отдаёт в энергосеть (генераторный режим).

Опыт использования ГАЭС в целях регулирования электрических режимов показал, что они являются не только генерирующим источником, но и источником оказания системных услуг, способствующих как оптимизации суточного графика нагрузок, так и повышению надёжности и качества электроснабжения.

EDF является крупнейшим производителем электроэнергии во Франции и крупнейшей в мире компанией-оператором атомных электростанций.


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URL: https://www.vb.kg/399665
Теги:
строительство, Узбекистан, Франция, Электрические станции
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