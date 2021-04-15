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В Таджикистане пройдут военные учения с участием российских войск

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- Бакыт Басарбек
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Совместное тактическое учение пройдет в период с 19 по 23 апреля на трех полигонах в Таджикистане. Об этом сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, передает asiaplustj.info со ссылкой на пресс-службу ЦВО.

"Этапы учения пройдут на полигонах Харб-Майдон, Момирак и Самбули. Военнослужащие двух стран отработают вопросы боевого слаживания и совместного применения войск при выполнении учебно-боевых задач", - сказал Лапин.

К учению будут привлечены более 3,5 тыс. военнослужащих 201-й военной базы и Вооруженных сил Таджикистана.

От российской стороны к учению будет привлечено около 2,5 тыс. военнослужащих 201-й военной базы. Также будет задействовано до 400 единиц вооружения, военной и специальной техники, в том числе штурмовики Су-25СМ, ударные вертолеты Ми-24, военно-транспортные Ми-8, танки Т-72, модернизированные боевые машины пехоты БМП-2М, бронетранспортеры БТР-82А, реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган", самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация".

Разведку целей и корректирование огня обеспечит группировка беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10", "Гранат" и "Леер".

Напомним, накануне в Москве прошло заседание Военного комитета ОДКБ, по итогам которого начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что в 2021 году по линии ОДКБ будут организованы четыре совместных учения на территории Таджикистана и России.

"В текущем году на территории Таджикистана спланировано проведение ряда совместных учений - с силами и средствами разведки "Поиск-2021", с силами и средствами материально-технического обеспечения "Эшелон-2021", с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2021". На территории Российской Федерации предусмотрено проведение совместного учения с Миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2021", - сказал он.


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URL: https://www.vb.kg/399666
Теги:
Россия, Таджикистан, учения, армия
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