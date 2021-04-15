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В Кыргызстане прорабатывают вопрос по сдерживанию цен

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- Азиз Осмонов
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Минэкономфин КР будет прорабатывать все варианты по сдерживанию цен и введению госрегулирования в условиях роста доллара и пандемии, сообщил "Биринчи радио" Министр экономики и финансов Улугбек Кармышаков.

По его словам, к доллару в настоящее время, например, привязана стоимость ГСМ и импорт. Поэтому, прогнозировать какие меры будут введены, сложно.

- Пока, благодаря действиям НБ КР, курс валюты относительно стабилен. В любом случае при негативном сценарии, мы будем работать над сдерживанием цен, - отметил Кармышаков.


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URL: https://www.vb.kg/399667
Теги:
Министерство финансов, цены, доллар, Кыргызстан
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