В Кыргызстане прорабатывают вопрос по сдерживанию цен

Минэкономфин КР будет прорабатывать все варианты по сдерживанию цен и введению госрегулирования в условиях роста доллара и пандемии, сообщил "Биринчи радио" Министр экономики и финансов Улугбек Кармышаков.

По его словам, к доллару в настоящее время, например, привязана стоимость ГСМ и импорт. Поэтому, прогнозировать какие меры будут введены, сложно.

- Пока, благодаря действиям НБ КР, курс валюты относительно стабилен. В любом случае при негативном сценарии, мы будем работать над сдерживанием цен, - отметил Кармышаков.