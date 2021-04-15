Глава Генштаба ВС КР принял участие в заседании комитета ОДКБ

14 апреля 2021 года начальник Генерального штаба ВС КР генерал-майор Эрлис Тердикбаев принял участие в 18-м заседании Военного комитета по вопросам развития военного сотрудничества государств-членов Организации договора о коллективной безопасности, которое состоялось в конгрессно-выставочном центре "Патриот Экспо" Министерства обороны Российской Федерации, сообщает военное ведомство.

Как отмечается, мероприятие прошло с участием начальников штабов ВС Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, начальника Объединенного штаба и заместителя Генерального секретаря ОДКБ.

- Члены Военного комитета ознакомились с приоритетными направлениями деятельности ОДКБ в военной сфере, обсудили вызовы и угрозы военной безопасности в зоне ответственности ОДКБ, а также мероприятия по совместной подготовке органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности. Вопросы деятельности Центра кризисного

реагирования и создание совместного подразделения радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ также были рассмотрены в ходе заседания, - говорится в информации.

Участники заседания заслушали информацию о базовой учебно-методической организации по подготовке персонала миротворческих сил ОДКБ Общевойсковой академии ордена Жукова ВС РФ, а также информацию о деятельности Краснодарского высшего военного училища в качестве базовой учебно-методической организации по подготовке военных кадров для ГЧ ОДКБ по специальностям в области информационной безопасности.