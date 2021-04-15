В Кыргызстане продолжает критически снижаться объем "Токтогулки"

В Кыргызстане объем Токтогульского водохранилища продолжает уменьшаться. На 15 апреля он составил 8 млрд 587 млн кубометров.

Примечательно, что такие данные были перед "веерными" отключениями в 2008-м году. Тогда объем "Токтогулки" почти достиг "мертвой" отметки в 8 млрд 402 млн кубометров.

Стоит отметить, что 1 апреля объем воды Токтогульского водохранилища составлял 8,716 млрд кубометров.

Очевидцы отправили в издание "Репортер АКИ-Пресс" видео, где якобы уровень воды в Токтогульском водохранилище настолько низкий, что проступили фундаменты домов затопленного города.