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В Кыргызстане продолжает критически снижаться объем "Токтогулки"

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- Виктория Гунгер
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В Кыргызстане объем Токтогульского водохранилища продолжает уменьшаться. На 15 апреля он составил 8 млрд 587 млн кубометров.

Примечательно, что такие данные были перед "веерными" отключениями в 2008-м году. Тогда объем "Токтогулки" почти достиг "мертвой" отметки в 8 млрд 402 млн кубометров.

Стоит отметить, что 1 апреля объем воды Токтогульского водохранилища составлял 8,716 млрд кубометров.

Очевидцы отправили в издание "Репортер АКИ-Пресс" видео, где якобы уровень воды в Токтогульском водохранилище настолько низкий, что проступили фундаменты домов затопленного города.


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URL: https://www.vb.kg/399673
Теги:
вода, Кыргызстан, Токтогульское водохранилище, Электрические станции
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