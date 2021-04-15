Из Кыргызстана в Таджикистан контрабандой пытались вывезти селитру

15 апреля 2021 года пограничники Лейлекского пограничного отряда пресекли незаконный провоз контрабандного груза. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы ГКНБ КР.

Как отмечается, в местности Маданият Лейлекского района Баткенской области пограничный наряд задержал две автомашины Hyundai-Porter.

- При досмотре автомобилей обнаружено 58 мешков селитры, предназначенных для дальнейшей переправки в Таджикистан.

После оформления соответствующих документов автомашины и груз были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства, - говорится в информации Погранслужбы КР.