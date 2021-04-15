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"Яндекс.Такси" не платит налоги. Депутат подсчитал доходы службы такси

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- Екатерина Улитина
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"Яндекс. Такси" не платит налоги в бюджет государства, при это доходы службы в год составляют порядка миллиарда сомов. Об этом на заседании ЖК заявил депутат Улугбек Ормонов.

Он подсчитал, что к службе "Яндекс.Такси" подключены 5 тысяч водителей, всего патенты на работу в такси покупают более 9 тысяч водителей. Ежедневно каждый из них отправляет компании 500-600 сомов. По подсчетам депутата, таким образом, ежегодный доход компании составляет 1 млрд сомов.

- Три года назад я уже поднимал этот вопрос, тогда в Налоговой службе мне сказали, что "Яндекс" не платит ни копейки в бюджет. Сейчас ситуация не изменилась, - сказал Ормонов.

Он напомнил, что водители такси выходили на митинг против "Яндекс.Такси", возмущенные повышением комиссии.


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URL: https://www.vb.kg/399677
Теги:
налоги, Кыргызстан, такси, Депутат
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