"Яндекс.Такси" не платит налоги. Депутат подсчитал доходы службы такси

"Яндекс. Такси" не платит налоги в бюджет государства, при это доходы службы в год составляют порядка миллиарда сомов. Об этом на заседании ЖК заявил депутат Улугбек Ормонов.

Он подсчитал, что к службе "Яндекс.Такси" подключены 5 тысяч водителей, всего патенты на работу в такси покупают более 9 тысяч водителей. Ежедневно каждый из них отправляет компании 500-600 сомов. По подсчетам депутата, таким образом, ежегодный доход компании составляет 1 млрд сомов.

- Три года назад я уже поднимал этот вопрос, тогда в Налоговой службе мне сказали, что "Яндекс" не платит ни копейки в бюджет. Сейчас ситуация не изменилась, - сказал Ормонов.

Он напомнил, что водители такси выходили на митинг против "Яндекс.Такси", возмущенные повышением комиссии.