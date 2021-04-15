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Оперу-дастан "Ак-Моор" 17 апреля покажут публике в новой редакции

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- Анастасия Карелина
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На Большой сцене Кыргызского национального театра оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева 17 апреля состоится премьера новой редакции национальной оперы-дастана "Ак-Моор". Корреспонденты VB.KG побывали на одной из последних репетиций спектакля.

Впервые это музыкальное произведение Жумакадыра Каниметова зрители увидели в 1993 году. Молодой композитор и дирижер взял за основу кыргызскую народную легенду, повествующую о трагической любви красавицы Ак-Моор и джигита по имени Болот. Либретто было написано Акбаром Рыскуловым. Музыкальная драма полюбилась публике и прожила более десяти лет. Спектакль даже показывали в регионах. Тем не менее, в какой-то момент он исчез из репертуара. Причины были естественными.

"Артисты, много лет исполнявшие главные партии в этом спектакле, уже не очень подходили на образы юных героев народной легенды. На сегодняшний день труппа театра обновилась. Новые люди пришли в оперную и балетную труппы, оркестр. Партию Ак-Моор в день премьеры исполнит Азирек Момунова. В роли Болота публика увидит Тилека Найманбаева. Кроме того, сам композитор внес небольшие новшества в партитуру. Хореографией в 90-е годы занимался Касым Тыныбеков, а сейчас над спектаклем работает балетмейстер Тилек Кийизбаев. Можно сказать, что это его дипломная работа", - рассказал режиссер-постановщик оперы, художественный руководитель театра, заслуженный артист Кыргызской Республики Искендер Сартбаев.

Свою оценку дадут зрители также новым декорациям и костюмам, созданным народным художником Кыргызской Республики Маратбеком Шарафидиновым, а также работе хормейстера – заслуженного артиста Кыргызской Республики Карагула Тиленчиева.

Когда-то опера-дастан "Ак-Моор" покорила сердца зрителей и заняла свое достойное место в репертуаре театра. Новая ее редакция также являет собой синтез классической и кыргызской национальной музыки.


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URL: https://www.vb.kg/399682
Теги:
опера, Театр оперы и балета
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