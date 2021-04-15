Бардак в Бишкеке: Несколько улиц превратили в стоянки для фур и спецтехники

По улицам Льва Толстого, Мурманской и Садыгалиева порой довольно затруднительно проехать из-за припаркованных здесь большемерных грузовиков и специальной техники. Многочисленные запрещающие знаки не помогают. Отдельные водители обнаглели до такой степени, что изуродовали газон на оживленном перекрестке, превратив его в стоянку.

Садыгалиева уже давно стала своеобразной базой, куда стекаются длинномерные фуры. Здесь грузовики не просто отстаиваются в ожидании очередного заказа. Их владельцы занимаются ремонтом (прямо на проезжей части), спят, кушают, а если надо, отцепляют и бросают прицепы.

Безусловно, не обходится без нарушителей и на более мелких грузовиках, автокранах и легковых автомобилей. В результате проезжая часть сужена с каждой стороны на полосу. Учитывая большой трафик на магистрали, это является критичным в часы-пик.

Примечательно, что много лет назад здесь появились знаки "остановка запрещена". Некоторые из них сопровождаются информационной табличкой, что запрет на отдельных участках трассы распространяется именно на большегрузные машины. Но этот факт никого не смущает.

Не смущает он, к слову, и сотрудников патрульной милиции. За те пятнадцать минут, что мы проводили фотосъемку, туда-сюда пронеслись три патрульные машины со включенными "люстрами". Но ни один экипаж не остановился, чтобы принять меры к нарушителям, которых пусть было и меньше, чем обычно, но они все же были. Для справки, все машины, заснятые на Садыгалиева, стояли в зоне действия запрещающих знаков.

Но все это цветочки, по сравнению с тем, какой бардак устроили водители самосвалов, грейдеров и экскаваторов прямо на газоне на пересечении улицы Садыгалиева и проспекта Дэн Сяопина. Они паркуются между деревьями, во время осадков оставляют глубокие следы. Сейчас даже трудно представить, что когда-то здесь был газон. Пусть не ухоженный, но с зеленой травой. Мэрия, чью землю занимают владельцы спецтехники, молчит в тряпочку, даже не пытаясь выгнать их отсюда.

Отдельно нужно упомянуть и улицу Мурманскую, с которой пересекается Садыгалиева ниже Льва Толстого. Ее уже давно облюбовали водители грузовиков, занимающиеся продажей и доставкой кирпичей. А в последние годы к ним активно начали присоединяться фуры. Так как запрещающих знаков здесь нет, шоферы решили, что им можно парковаться в два, а порой и в три ряда и также бросать прицепы. А это, напомним, является нарушением ПДД.

На одной из фотографий видно, что и стражи порядка также вносят свою лепту в общий бардак, став третьим рядом. Правда, заметив, что их снимают на фотокамеру, быстренько испарились.

Мурманская была капитально отремонтирована несколько лет назад. Но видя, как ее больше, чем на половину оккупировали грузовики, возникает резонный вопрос – а надо ли было вкладывать в нее деньги?

Ну а на Льва Толстого постоянно стоят в ожидании клиентов водители автокранов. Базируются они возле пешеходного перехода через железнодорожные пути, примерно посредине между улицами Садыгалиева и Тимура Фрунзе. Запрещающих знаков здесь тоже нет. Однако это не дело, когда техника больших размеров, имеются ввиду и краны, и самосвалы, и фуры, стоит вдоль дорог.

В этом районе полно территорий, которые можно было бы выделить всем перечисленным для отстоя, тем самым убрав их с глаз горожан. Во-первых, мешали бы меньше, во-вторых, эстетики у города явно бы прибавилось. Но у столичных властей, наверное, на повестке более важные вопросы. Поэтому бардак здесь наблюдается уже много лет.