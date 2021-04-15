Мусульмане из КР вместе с единоверцами в РФ встретили начало Рамадана

Мусульмане в России встретили начало священного месяца Рамадан с заходом солнца 12 апреля. Пост будет продолжаться до 13 мая и завершится праздником Ураза-байрам, сообщили в Духовном управлении мусульман (ДУМ) РФ.

В нынешнем году в связи с продолжающейся пандемией коронавируса для верующих по-прежнему действует режим ограничений при посещении мечетей. Правда, он мягче, чем в минувшем году, когда Рамадан проходил в особом формате, без проведения коллективных молитв в мечетях. В 2020 году религиозные учреждения страны были закрыты по этой причине с конца марта по начало июня. В числе первых тогда открыли свои двери храм Христа Спасителя в Москве и Московская соборная мечеть. Однако для их прихожан оставалось обязательным соблюдение масочно-перчаточного режима, социальной дистанции.

Как рассказал ТАСС заместитель председателя Совета улемов (ДУМ) РФ, председатель ДУМ Москвы Ильдар Аляутдинов, в нынешний Рамадан верующие могут посещать столичные мечети, в том числе для таравиха - самой продолжительной ночной молитвы, которую совершают мусульмане в течение священного месяца. Но, несмотря на то, что мечети работают в штатном режиме, Аляутдинов посоветовал совершать таравих-намаз дома в кругу семьи из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. А при посещении храмов важным условием по-прежнему является ношение защитных масок и соблюдение социальной дистанции.

Намазы проходят с соблюдением всех санитарных норм и в других регионах России. Для мусульман, которые не смогут попасть в мечети, подготовят площадки для молитвы. В общественных организациях кыргызской диаспоры рассказали, что ее представители вместе с другими верующими строго соблюдают все установленные в связи с пандемией требования.

В честь начала Рамадана к российским мусульманам обратился председатель ДУМ РФ, муфтий Шейх Равиль Гайнутдин и поздравил всех с началом священного месяца поста и духовного очищения.

В честь Рамадана ДУМ Москвы совместно с ДУМ РФ и правительством столицы организует культурно-просветительский проект "Шатер Рамадана". Проект каждый год реализуется у Мемориальной мечети на Поклонной горе, но в прошлом году был отменен из-за пандемии.

"Шатер Рамадана", ежедневно проводимый в течение священного месяца мусульманами- представителями различных народов и стран, включает в себя бесплатное угощение всех желающих, насыщенную культурно-познавательную программу. Ифтар (праздничный ужин-разговение после захода солнца) в "Шатре Рамадана" в прежние годы организовывали, в числе других, и кыргызстанцы в России.

Как сообщается, ранее Совет улемов ДУМ РФ счел вакцину "Спутник V" допустимой для использования российскими мусульманами. Вакцинация не запрещена и во время Рамадана.