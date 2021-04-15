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В Бишкеке задержан 38-летний мужчина. Его подозревают в мошенничестве

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- Виктория Гунгер
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В Бишкеке по подозрению в мошенничестве с денежными средствами задержан 38-летний мужчина. Об этом сообщили в УВД Ленинского района.

Как отмечается, 15 января 2021 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился гражданин М.И. с просьбой принять меры в отношении гражданина "Н.", который 16 декабря 2020 года примерно в 15:00 часов в одном из ломбардов получил под проценты денежные средства в размере 4 тысячи 820 долларов США.

- Под залог он оставил свою автомашину марки "Субару Аутбэк". На следующий день, под предлогом, что покажет автомашину клиентам и после продажи вернет денежные средства в ломбард, забрал из-под хранения данную автомашину и не выполнив обещанного, скрылся. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Ленинского района и начато досудебное производство по статье 204 (Мошенничество) УК КР.

По подозрению в мошенничестве задержан подозреваемый Е.Н., 1983 года рождения. Он Ленинским судом водворен в СИЗО-1 Бишкека сроком на один месяц.

В УВД Ленинского района поступило еще одно письменное заявление с просьбой привлечь задержанного Е.Н. к ответственности за совершение аналогичных преступлений. Там общий ущерб в данное время устанавливается. Проводятся необходимые мероприятия по установлению возможной причастности задержанного к другим фактам преступлений.

- Внимание! Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0 (312) 352-947, 0 (312) 654-494, 0 (990) 102-362 и 102.


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URL: https://www.vb.kg/399686
Теги:
Ленинский район, мошенничество, Бишкек, Кыргызстан, УВД
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