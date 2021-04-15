Стихийная торговля: Ошский рынок – лидер по уровню бардака (фото)

Тротуары вокруг Ошского рынка, а также проезжая часть окружающих его улиц, забиты тележками стихийных торговцев. Здесь можно купить все – начиная сигаретами, жвачками, семечками и фруктами, и заканчивая одеждой, головными уборами, а также обувью. При этом протиснуться между нестройных рядов нарушителей в выходные дни просто нереально.

Многочисленные рейды, проводимые мэрией, как отчетливо видно на фотографиях, не дают совершенно никакого эффекта. С раннего утра стихийные торговцы занимают тротуары и проезжую часть проспекта Чуй, улиц Киевской, Бейшеналиевой, Токтогула и Кулиева. Чувствуют они себя здесь по-хозяйски, совершенно не боясь, что столичные власти могут нагрянуть с очередной проверкой. Это раньше они старались убежать, а сейчас могут и в рукопашную схватиться с чиновниками и милицией. Прецеденты уже были, причем недавно.

Оставим рассуждения о том, что они нарушают многочисленные законы и нормы, не платя налоги и соцотчисления. Сконцентрируемся на помехах для пешеходов и автомобилей. Ради интереса корреспонденты "Вечернего Бишкека" прошлись по перечисленным выше улицам и посмотрели на то, что там творится.

Начать следует с проспекта Чуй, потому что его тротуар пребывает в ужасном состоянии. По нему и без того нужно идти внимательно, чтобы не подвернуть ноги, так еще и от понатыканных везде прилавков приходится уворачиваться. Оговоримся, сегодня будний день, а потому значительно меньше как самих стихийщиков, так и их клиентов.

На Кулиева пешеходная дорожка ровная и широкая. Но горожанам от этого ни горячо, ни холодно, так как с двух сторон она облеплена тележками с товарами. Поэтому для прохода остается узкая полоска. Если у противоположных прилавков встанут покупатели, то протиснуться между ними уже не получится.

На перекрестке Кулиева-Киевская торговля ведется прямо на проезжей части. Проехать на автомобиле здесь и так сложно, так как припаркованные по краям машины и без того сужают дорогу. К ним добавляются таксисты, стоящие вторым рядом, и плюс стихийные торговцы.

Настоящий бардак творится и на пересечении Киевской с Бейшеналиевой. Разница лишь в том, что торгуют здесь не китайской одеждой, а фруктами. Стало ли от этого легче пешеходам и автомобилистам, сказать трудно. Но незаконным предпринимателям глубоко наплевать и на тех, и на других.

Весь этот торговый хаос является наглядной иллюстрацией эффективности работы мэрии. И есть смутное подозрение, что он выгоден в первую очередь самим чиновникам. Иначе они бы уже давно навели порядок. Значит, не заинтересованы.