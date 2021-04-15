Органы ГКНБ возместили в доход государства более 5 млрд сомов

В качестве возмещения ущерба государству органами ГКНБ собрано более 5 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета нацбезопасности.

Так, с октября 2020 года по настоящее время органами ГКНБ возмещено в доход государства более 5 млрд сом. Из них:

- 2 млрд сом в виде имущества;

- более 3 млрд сом в виде денежных средств.

При этом часть из указанных денежных средств аккумулируется на депозитном счете ГКНБ до завершения расследования уголовных дел,

производство по которым в настоящее время продолжается. По итогам расследования денежные средства также в полном объеме будут переведены в бюджет государства.

Отметим, что 22 января 2021 года внесены изменения в Закон Кыргызской Республики "Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики", согласно которым правоохранительные и надзорные органы не вправе использовать возвещённые средства для своих нужд.

Отметим, возмещение ущерба проводится в рамках расследования уголовных дел о незаконном обогащении и легализации доходов. Известно, что ущерб возметили экс депутат ЖК Марат Аманкулов, депутат Кубанычбек Жумагулов, экс-зампреда Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов.