Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 100.62 - 101.82

Органы ГКНБ возместили в доход государства более 5 млрд сомов

146  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В качестве возмещения ущерба государству органами ГКНБ собрано более 5 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета нацбезопасности.

Так, с октября 2020 года по настоящее время органами ГКНБ возмещено в доход государства более 5 млрд сом. Из них:

- 2 млрд сом в виде имущества;

- более 3 млрд сом в виде денежных средств.

При этом часть из указанных денежных средств аккумулируется на депозитном счете ГКНБ до завершения расследования уголовных дел,

производство по которым в настоящее время продолжается. По итогам расследования денежные средства также в полном объеме будут переведены в бюджет государства.

Отметим, что 22 января 2021 года внесены изменения в Закон Кыргызской Республики "Об органах национальной безопасности Кыргызской Республики", согласно которым правоохранительные и надзорные органы не вправе использовать возвещённые средства для своих нужд.

Отметим, возмещение ущерба проводится в рамках расследования уголовных дел о незаконном обогащении и легализации доходов. Известно, что ущерб возметили экс депутат ЖК Марат Аманкулов, депутат Кубанычбек Жумагулов, экс-зампреда Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399691
Теги:
ГКНБ, Кыргызстан, уголовное дело, ущерб
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  