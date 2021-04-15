Зарубежные участники конкурса "Лидеры России" могут стать гражданами РФ

Стартовало международное направление четвертого сезона конкурса "Лидеры России". Теперь в нем участвуют иностранцы и российские соотечественники, у которых нет российского гражданства.

Об этом было заявлено на состоявшейся в Москве пресс-конференции, в ходе которой был дан старт регистрации на трек "Международный" четвертого конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Инициатива создания отдельного трека для иностранных участников была поддержана Владимиром Путиным на заседании Наблюдательно совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей".

Цель трека "Международный", как отмечено, – привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость и преимущества Российской Федерации для большого количества людей в других странах, а также заинтересованность России в поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей. Зарегистрироваться на трек могут участники, не имеющие российского гражданства, в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет и знанием русского языка на достаточном для выполнения заданий уровне.

Конкурс "Лидеры России" способствует развитию объединительной международной повестки и предоставляет отличную возможность проявить себя в том числе для российских соотечественников, проживающих за рубежом. В этом убежден министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, о чем он заявил видеообращении к иностранным участникам конкурса.

В том, что ежегодно в конкурсе принимают участие граждане порядка 70 государств, Лавров видит "яркое подтверждение востребованности нашего начинания". С учетом такого интереса, по его словам, в этом году впервые запускается трек "Международный" "Это отличная возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности, хороший шанс для студентов, которые прошли обучение в российских вузах и хотели бы продолжить трудовую деятельность в нашей стране. Уверен, что интересен конкурс и для наших зарубежных соотечественников, желающих получить привлекательное предложение о работе в России".

"Проект открыт для всех желающих из любой точки планеты. Как председатель Наблюдательного совета международного трека конкурса "Лидеры России" хотел бы особо подчеркнуть: финалисты конкурса смогут получить вид на жительство, а победители - стать гражданами России по ускоренной процедуре", - подчеркнул Лавров.

"И это, конечно, крайне важный стимул для всех участников,- считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. -Это, кстати, не отменяет все остальные призы, это такая добавочная вещь, потому что все, что положено россиянам, побеждающим в этом конкурсе, - миллион рублей, наставники, возможность получить повышение квалификации и образование уровня MBA (магистр делового администрирования – VB.KG)в практически любом лучшем российском вузе - это все сохраняется. Но в качестве дополнительного - еще и вид на жительство, и ускоренное получение гражданства. И мне кажется, что это хороший стимул, хорошая мотивация для ребят".

Регистрация на трек уже открылась, подать заявку на участие можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 26 апреля. Одно из главных требований -участники должны иметь управленческий опыт не менее двух лет. Дистанционный этап завершится в июне, а в августе начнутся очные испытания. Новый сезон проекта "Лидеры России" стартовал 31 марта. В этом году он разделен на восемь направлений. Победителей назовут в конце года.