Погода
$ 84.70 - 84.90
€ 100.62 - 101.82

Зарубежные участники конкурса "Лидеры России" могут стать гражданами РФ

121  0
- Евгений Денисенко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Стартовало международное направление четвертого сезона конкурса "Лидеры России". Теперь в нем участвуют иностранцы и российские соотечественники, у которых нет российского гражданства.

Об этом было заявлено на состоявшейся в Москве пресс-конференции, в ходе которой был дан старт регистрации на трек "Международный" четвертого конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей". Инициатива создания отдельного трека для иностранных участников была поддержана Владимиром Путиным на заседании Наблюдательно совета автономной некоммерческой организации "Россия – страна возможностей".

Цель трека "Международный", как отмечено, – привлечь высококвалифицированные кадры со всего мира, показать открытость и преимущества Российской Федерации для большого количества людей в других странах, а также заинтересованность России в поддержке русскоязычного населения, проживающего за границей. Зарегистрироваться на трек могут участники, не имеющие российского гражданства, в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет и знанием русского языка на достаточном для выполнения заданий уровне.

Конкурс "Лидеры России" способствует развитию объединительной международной повестки и предоставляет отличную возможность проявить себя в том числе для российских соотечественников, проживающих за рубежом. В этом убежден министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, о чем он заявил видеообращении к иностранным участникам конкурса.

В том, что ежегодно в конкурсе принимают участие граждане порядка 70 государств, Лавров видит "яркое подтверждение востребованности нашего начинания". С учетом такого интереса, по его словам, в этом году впервые запускается трек "Международный" "Это отличная возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности, хороший шанс для студентов, которые прошли обучение в российских вузах и хотели бы продолжить трудовую деятельность в нашей стране. Уверен, что интересен конкурс и для наших зарубежных соотечественников, желающих получить привлекательное предложение о работе в России".

"Проект открыт для всех желающих из любой точки планеты. Как председатель Наблюдательного совета международного трека конкурса "Лидеры России" хотел бы особо подчеркнуть: финалисты конкурса смогут получить вид на жительство, а победители - стать гражданами России по ускоренной процедуре", - подчеркнул Лавров.

"И это, конечно, крайне важный стимул для всех участников,- считает первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. -Это, кстати, не отменяет все остальные призы, это такая добавочная вещь, потому что все, что положено россиянам, побеждающим в этом конкурсе, - миллион рублей, наставники, возможность получить повышение квалификации и образование уровня MBA (магистр делового администрирования – VB.KG)в практически любом лучшем российском вузе - это все сохраняется. Но в качестве дополнительного - еще и вид на жительство, и ускоренное получение гражданства. И мне кажется, что это хороший стимул, хорошая мотивация для ребят".

Регистрация на трек уже открылась, подать заявку на участие можно на сайте ЛидерыРоссии.рф до 26 апреля. Одно из главных требований -участники должны иметь управленческий опыт не менее двух лет. Дистанционный этап завершится в июне, а в августе начнутся очные испытания. Новый сезон проекта "Лидеры России" стартовал 31 марта. В этом году он разделен на восемь направлений. Победителей назовут в конце года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/399692
Теги:
конкурс, Россия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  