"Похищение" девушки на автостоянке. В МВД рассказали подробности инцидента

В Министерстве внутренних дел рассказали подробности инцидента с похищением молодой девушки. Сцену сняли очевидцы на автостоянке аэропорта "Манас" и выложили запись в социальные сети.

"В интернет пространстве получило распространение видео, в котором неизвестный мужчина азиатской национальности насильно посадил в автомашину женщину. Факт зарегистрирован. При проверке автомашины зафиксированной на видео, сотрудниками отдела внутренних дел на воздушном транспорте УВДТ МВД КР установлено, автомобиль марки "Хюндай Сонтана", оформлен на гражданина Б. К. В настоящее время им пользуется 22-летний Р. М., проживающий в Ысык-Атинском районе Чуйской области", - сообщили в МВД.

В ходе расследования выяснилось, что 15 апреля, на парковке аэропорта "Манас" в 01:50 часов между 22-летним Р.М. и его женой 23-летней Ж.А. произошла ссора на бытовой почве. В настоящее время супруги друг к другу претензий не имеют.