Глава ГКДР Медер Карабаев встретился с и.о. муфтия Жоробай ажы Шергазыевым

Директор Госкомиссии по делам религии КР Медер Карабаев сегодня, 15 апреля 2021 года, встретился с исполняющим обязанности муфтия Духовного управления мусульман Кыргызстана Жоробай ажы Шергазыевым. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР КР.

По данным госкомиссии, на встрече были обсуждены актуальные вопросы религиозной сферы, сохранение стабильности в обществе, повышение грамотности религиозных лидеров, а также вопросы недопущения распространения COVID-19 и соблюдения санитарных правил в религиозных объектах.