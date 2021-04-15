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Глава ГКДР Медер Карабаев встретился с и.о. муфтия Жоробай ажы Шергазыевым

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- Бакыт Басарбек
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Директор Госкомиссии по делам религии КР Медер Карабаев сегодня, 15 апреля 2021 года, встретился с исполняющим обязанности муфтия Духовного управления мусульман Кыргызстана Жоробай ажы Шергазыевым. Об этом сообщает пресс-служба ГКДР КР.

По данным госкомиссии, на встрече были обсуждены актуальные вопросы религиозной сферы, сохранение стабильности в обществе, повышение грамотности религиозных лидеров, а также вопросы недопущения распространения COVID-19 и соблюдения санитарных правил в религиозных объектах.


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URL: https://www.vb.kg/399700
Теги:
Госкомиссия по делам религий, муфтият, Кыргызстан
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